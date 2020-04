Paris Saint Germain: l’originale allenamento di Kurzawa – VIDEO

Continuano gli allenamenti particolari delle star del calcio in giro per l’Europa: ecco l’originalità di Kurzawa – VIDEO

Layvin Kurzawa è stato molto vicino all’arrivo in Italia. Il terzino francese è stato ad un passo dalla Juventus a gennaio, in uno scambio che avrebbe visto De Sciglio al Paris Saint Germain.

Tanti calciatori stanno cercando metodi alternativi di allenamento per la chiusura forzata per l’emergenza Coronavirus. Kurzawa mostra il suo allenamento originale: corsa sotto il sole in giardino con in braccio il figlio.