Il Parma mette a segno un grande colpo: dalla Cina arriva Gervinho, esterno offensivo ivoriano ex Roma

E’ un Parma super attivo sul mercato quelle delle ultime ore. Dopo aver concluso gli affari Inglese e Grassi con il Napoli, i ducali regalano un altro colpo al tecnico Roberto D’Aversa: si tratta di Gervinho, esterno offensivo ivoriano in arrivo dai cinesi dell’Hebei Fortune. Il club elimiano, però, non ha alcuna intenzione di fermare e oltre a Yann Karamoh e Pinamonti con l’Inter (leggi qui la notizia) trattano Alessandro Matri con il Sassuolo. per la difesa, invece, sempre viva la possibilità del ritorno di Yohan Benalouane.