Parma, Carli: «Periodo difficile. Cornelius non stava bene»

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan.

MILAN – «Per alcuni punti di vista è la squadra più difficile da affrontare, per altri è la più facile. Stanno facendo un grande lavoro, esprimono il miglior calcio, giocano ad altissimo livello e gli vanno fatti i complimenti. Per noi deve essere uno stimolo in più, abbiamo tutto da guadagnare e dobbiamo fare una grande partita».

PARMA – «Al di là della classifica che si sta delineando, noi dobbiamo lavorare tutti i giorni e fare una partita al massimo. Abbiamo un finale importante da qui a Natale. Per noi è stato un periodo difficile, ma dobbiamo crescere ogni giorno un pezzettino. Quando puoi crescere vuol dire che davanti hai tanta strada».

CORNELIUS – «Ha avuto problemi grossi all’inizio, non stava bene. Ora è da qualche partita che sta facendo gare di livello, i gol arriveranno perché i ragazzi davanti stanno crescendo».