Parma, Cornelius: «Partita da outsider, sarà difficile»

Andreas Cornelius ha parlato prima di Inter-Parma

Andreas Cornelius, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Inter.

«Sarà una partita difficile come sempre quando si gioca qui contro una grande squadra. Siamo qui da outsider e faremo il nostro meglio per fare un risultato positivo. L’Inter una delle squadre peggiori da affrontare ora? Siamo un po’ in difficoltà, abbiamo molti giocatori fuori, ma stiamo lavorando e migliorando giorno per giorno. Ovviamente è importante per me e Gervinho trovare la via del gol, lavoriamo duramente e dobbiamo farlo come singoli e come squadra. Poi l’importante è che faccia gol qualcuno».