Parma, Cuesta alla vigilia del match col Milan: «A San Siro per fare punti! Ndiaye è da valutare». Poi l’annuncio su Suzuki

L’allenatore del Parma, Carlos Cuesta, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di Serie A contro il Milan

La conferenza stampa di Carlos Cuesta alla vigilia di Milan Parma, match valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A 2025/26. Queste le dichiarazioni del tecnico dei ducali.

IL PARMA NON HA NULLA DA PERDERE? COME SI CAMBIA QUESTA IDEA? – «Facendo il nostro meglio, approcciando con equilibrio ma con la certezza che dobbiamo andare a San Siro a fare punti. Dobbiamo approcciare con massima concentrazione e volontà di dare continuità».

L’ASSENZA DI CIRCATI E GLI ALTRI INFORTUNATI – «C’è da valutare anche la disponibilità di Ndiaye. Ci saranno anche Drobnic e Mena Martinez della Primavera. Dobbiamo ancora fare l’ultimo allenamento. Approcceremo la partita provando a sfruttare al massimo i nostri punti di forza».

CHE PARTITA MI ASPETTO – «Loro hanno una linea molto chiara ma anche molta variabilità, hanno profili di giocatori diversi. Sappiamo la qualità dell’avversario ma anche che possiamo approcciare la gara con la convinzione di andare a fare risultato».

SE TEMO IL CLIMA CHE SI E’ CREATO DOPO GLI SCANDALI ARBITRALI? – «Noi ci concentriamo sul nostro: fare prestazione ed essere competitivi. Questo è ciò che dipende da noi. Non ci dobbiamo lasciar influenzare dall’ambiente, anche dal nostro ambiente intendo. Può essere che ci siano certe percezioni sulla nostra classifica ma noi dobbiamo concentrarci sui fatti».

SUZUKI – «Ancora non si è allenato con la squadra, sta facendo individualizzato».