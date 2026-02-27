Parma, Cuesta perde i pezzi: doppio infortunio nel pari contro il Cagliari! I ducali perdono due difensori nel corso del match

Il Parma perde i pezzi nel match casalingo pareggiato per 1-1 contro il Cagliari. Sono infatti due i calciatori ducali usciti prematuramente dal campo per infortunio. Il primo di essi è Delprato, costretto ad abbandonare il terreno di gioco dopo appena un tempo. Il difensore è stato colpito alla testa da una forte pallonata nei primi quarantacinque minuti ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di persistenti giramenti di testa. Non si tratta di nessun infortunio grave, ma solo di un cambio a scopo precauzionale effettuato dallo staff medico, che negli spogliatoi lo ha valutato e ha preferito non correre ulteriori rischi.

Il secondo stop riguarda un altro difensore, ovvero Valeri. Nel corso della sfida di Serie A disputata allo stadio Tardini, il tesserato si è fermato al minuto ottantotto. L’allenatore Cuesta ha quindi deciso di far subentrare Carboni. Al momento della sostituzione, il punteggio della gara era fermo sull’1-1.

Questo infortunio non lascia assolutamente sereno l’ambiente in vista del prossimo e delicato impegno ufficiale contro la Fiorentina, gara valida per la ventottesima giornata di campionato. Le condizioni cliniche di Valeri saranno monitorate giorno dopo giorno e, come da prassi, nelle prossime ore il giocatore verrà sottoposto agli esami strumentali necessari per chiarire l’esatta entità del problema fisico.