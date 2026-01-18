Parma, Cuesta dopo il pareggio col Genoa: «Abbiamo provato a vincere, i ragazzi si sono spremuti al massimo. Ecco cosa ci è mancato»

Parma, Cuesta ha commentato così il pareggio per 0-0 al Tardini contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni

In conferenza stampa dopo Parma Genoa, Carlos Cuesta ha commentato così il pareggio per 0-0. Le sue dichiarazioni.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

ANALISI – «Noi proviamo sempre a vincere e a prendere i tre punti. Sapevamo fosse una partita difficile per l’avversario che affrontavamo. Hanno idee chiare, qualità e qualche individualità. Era anche la quinta partita in quindici giorni, abbiamo giocato scontri diretti e affrontato due delle squadre più forti del campionato. I ragazzi si sono spremuti al massimo, hanno fatto tutto per portare a casa il risultato, oggi abbiamo provato fino alla fine. Ci è mancata la lucidità o la precisione per far la differenza negli ultimi metri, ma siamo stati in crescendo e tutti i giocatori disponibili hanno dato il loro contributo aiutando la squadra, questo racconta la forza di questo gruppo».

FORZA DIFENSIVA – «No, io voglio sempre di più. Mi sembra un’ottima base per crescere e esser competitivi, ma vogliamo riuscire a costruire più occasioni da gol, mantenendo l’organizzazione difensiva che abbiamo. Questo è responsabilità mia, so che i ragazzi daranno tutto per riuscirci. Abbiamo la qualità per farlo e i ragazzi danno tutti e si mettono a disposizione».

PIU’ INCISIVI IN ATTACCO – «La ricetta è sempre la stessa, sapere dove vuoi andare e sapere come costruire quel processo. Bisogna lavorare molto, analizzare e sfruttare i punti di forza dei giocatori, dando loro spazio per esser loro stessi, aiutandoli a creare connessioni con i compagni e sistemare qualche dettaglio che può aiutare nelle scelte e nell’esecuzione. Lo stesso è nella fase difensiva, la linea è la stessa».