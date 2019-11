Parma: D’Aversa e la voglia di giocare sul lungo

Nessuna effettua più lanci lunghi del Parma di D’Aversa in Serie A. La voglia è quella di attaccare in modo diretto e veloce

Il Parma di D’Aversa si è consolidata come una squadra dalle caratteristiche tattiche ben precise. L’atteggiamento è molto prudente in fase di non possesso, con attacchi estremamente diretti e veloci. La volontà è quella di ribaltare l’azione nel minor tempo possibili, pungendo in campo aperto grazie alle qualità dei propri velocisti.

Non a caso, il Parma è la squadra che, secondo i dati Whoscored.com, effettua più lanci lunghi a partita. Ben 65. Statistica che esprime molto della filosofia tattica di Roberto D’Aversa.