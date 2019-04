Parma, D’Aversa soddisfatto: «Ci prendiamo questo punto e avanti così»

D’Aversa sul match col Toro: «Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti così. Non dimentichiamoci che siamo partiti per salvarci»

Mister Roberto D’Aversa si è complimentato coi suoi al termine del match tra Parma e Torino: «Ci prendiamo questo punto e andiamo avanti così». L’1 a 1 ha dato respiro al club emiliano in chiave salvezza».

L’allenatore del Parma ritiene positiva la stagione della sua squadra: «Non dimentichiamoci che siamo partiti per salvarci». Poi aggiunge: «Nel girone di andata abbiamo fatto qualcosa in più, ma non è giusto ora scordarsi che l’obiettivo iniziale era proprio mantenere la categoria».