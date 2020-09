Parma, in arrivo Brunetta e Osorio: due assi per Liverani

Il Parma sarebbe molto vicino all’acquisto di due giocatori: Francisco Brunetta del Godoy Cruz e Yordan Osorio del Porto

Il primo è un trequartista argentino classe ’97 con passaporto italiano mentre il secondo dei due è un difensore venezuelano. Per la mediana il ds Carli continua a monitorare la situazione legata a Nicolussi Caviglia della Juventus. In attacco non è invece tramontata l’ipotesi di un arrivo in prestito del giovane Amad Traorè dall’Atalanta.