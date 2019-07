Dal ritiro del Parma, ha parlato il presidente dei ducali, Pietro Pizzarotti. Il patron dei ducali ha fatto il punto sul mercato

Il presidente del Parma, Pietro Pizzarotti, ha parlato direttamente dal ritiro pre-campionato del calciomercato dei ducali. Tra obiettivi e colpi in entrata, il patron dei gialloblù ha scoperto le carte sulle prossime mosse del club.

Ecco le sue parole: «Karamoh? E’ un investimento importante. Speriamo che qualora arrivasse possa fare molto bene. Gervinho? Non stiamo pensando di venderlo. Ha fatto molto bene con noi. Inglese? Ci stiamo lavorando e continueremo a farlo. Lavorare con il Napoli non è semplice. Balotelli? Ve l’ho già detto: non ci sono le condizioni economiche»