Parma, problemi per Liverani: accertamenti per Kucka, Iacoponi e Osorio

Il Parma deve fare i conti con un periodo nero anche per quanto riguarda la condizione fisica dei suoi calciatori: ecco il report della società

«Giuseppe Pezzella ha lavorato con i compagni. Juraj Kucka, Simone Iacoponi e Yordan Osorio sosterranno, nelle prossime ore, accertamenti per valutare problematiche muscolari incorse durante la gara di ieri contro il Torino. Gervinho è rientrato in sede e, dopo aver eseguito il tampone di controllo, ha proseguito il programma di lavoro personalizzato. Lavoro differenziato per Alberto Grassi».