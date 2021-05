Parma, Ribalta: «Allenatore e allenatori, ecco il nostro progetto»

Javier Ribalta, managing director sport del Parma, ha presentato il nuovo progetto gialloblù in conferenza stampa

ALLENATORE – «Non abbiamo ancora deciso chi sarà, ma abbiamo qualche candidato e abbiamo chiaro l’identikit. Vogliamo farlo al più presto. Potrà essere italiano o straniero, non è una questione di nazionalità ma di qualità e di condividere un certo di calcio e di visione di club. Offerta per Italiano? Non è vero».

MERCATO – «Chiaramente abbiamo fatto le nostre valutazioni e aspettiamo il nuovo allenatore per finire di fare la squadra. Chiaro che dovrà rimanere qualche giocatore, non possiamo cambiarne 20. Dobbiamo tenere quelli che hanno avuto un rendimento positivo e che vogliono restare, perché la Serie B è un campionato molto duro. Dipenderà da noi ma anche da loro».

LIVERANI E D’AVERSA SOTTO CONTRATTO – «Per noi non cambia nulla, rispetteremo quelle che saranno le volontà di Roberto e di Fabio. Se vogliono trovare una soluzione siamo aperti, ma senza urgenza e rispettando le loro scelte».

GIOCATORI SCONTENTI – «Quello che hai detto è vero, ma saremo sempre noi a decidere. Questo messaggio l’avevo dato un mese fa e dovevamo ancora finire la stagione. Ma qui non apriremo le porte e chi vuole va via. Se un giocatore non vuole rimanere e mi porta una proposta accettabile potremo studiarla, altrimenti rimarrà. Dobbiamo dare un messaggio ai giocatori che il club va messo prima di tutto. È un messaggio importante da far passare, dobbiamo fare il massimo per fare tornare il club in Serie A».