Parma Roma LIVE: cronaca e diretta match Serie A

Allo Stadio Tardini il match valido per la 25ª giornata di Serie A tra Parma Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Parma Roma, valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

PRIMO TEMPO

Primo tempo che si gioca a ritmi non troppo alti: la Roma rimaneggiata fatica a trovare la porta, i ducali dal canto loro hanno una buona occasione con Bonny, ma poco altro. La partita si accende nel finale di tempo: contatto Leoni con Soulé, Chiffi all’inizio indica il dischetto, ma dopo il check del VAR cambia ed è punizione dal limite e rosso per Leoni. Su punizione grande conclusione dell’argentino che sblocca la partita.

SECONDO TEMPO

Con un uomo in più e il risultato a favore per la Roma la ripresa è una sfida in discesa per i giallorossi: la squadra di Ranieri amministra senza subire e va vicino al raddoppio in un paio di occasioni: Suzuki dice di no a Salah-Eddine e poi a Pellegrini, mentre Soulé non centra la porta di pochi centimetri.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Keita, Bernabé; Man, Sohm, Cancellieri; Bonny. All.: Pecchia.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Gurna-Douat, Paredes, Koné, Salah-Eddine; Soulé, Shomurodov. All.: Ranieri.