Parma-Torino highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019

Parma-Torino highlights e gol: i momenti principali della gara valida per la 31ª giornata della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Tardini’ di Parma, i gialloblù di Roberto D’Aversa affrontano i granata guidati da Walter Mazzarri. Parma quattordicesimo in classifica con 33 punti e reduce da tre sconfitte di fila, ultima delle quali maturata a Frosinone; Torino settimo (48) e proveniente dalla vittoria interna sulla Sampdoria. Nella gara d’andata, successo parmense a Torino col risultato di 2 a 1. Adesso le due squadre tornano a sfidarsi: gialloblù per avvicinare la salvezza aritmentica, granata per alimentare l’obiettivo europeo. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.