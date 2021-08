Pasalic: «Abbiamo dimostrato il nostro valore contro una delle migliori del campionato»

Mario Pasalic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in amichevole contro la Juventus. Le sue parole

SQUADRA – «Secondo me stiamo bene: oggi nel primo tempo abbiamo dimostrato che siamo quasi pronti. Abbiamo dimostrato ancora il valore dell’Atalanta anche contro un avversario come la Juventus che è tra le migliori del campionato. Siamo contenti per come giochiamo e ora guardiamo alla prima di campionato».

ILICIC E PESSINA – «Intanto faccio i complimenti a Pessina e a tutti gli italiani che hanno vinto meritatamente l’Europeo. Ilicic? Lo vedo bene, oggi ha fatto quello che sa fare; le sue giocate le fa vedere tutti i giorni anche in allenamento, sta bene».