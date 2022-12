Passarella: «Messi come Maradona dovesse vincere il Mondiale. Noi più forti della Francia»

Daniel Passarella, storico leader dell’Argentina ai tempi di Maradona, ha parlato della finale a La Gazzetta dello Sport

«L’Argentina gioca sempre per vincere il Mondiale e la finale non mi sorprende. Non dimentichiamo che siamo campioni del Sudamerica. Un Mondiale analogo lo abbiamo vissuto a Italia 90, quando arrivammo in finale dopo aver perso la partita d’esordio. Non temo che possa ripetersi la storia perché siamo più forti della Francia. Se Messi dovesse vincere il Mondiale diventa come Maradona».

ITALIA – «E’ mancata molto al Mondiale. Senza l’Italia è come assistere a una partita senza pubblico e quindi vi auguro di arrivare in finale nel 2026, naturalmente contro l’Argentina, come campione del mondo in carica».