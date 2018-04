Inter ancora su Pastore, ma senza Sabatini si fa dura

L’Inter si mette di nuovo sulle tracce di Javier Pastore. Il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain piace ai nerazzurri, ma l’assenza di Walter Sabatini può essere decisiva

L’Inter ha bisogno di ulteriore qualità e, per il prossimo calciomercato, pensa a Javier Pastore. Il centrocampista offensivo del Paris Saint Germain è un obiettivo conclamato da tempo per i nerazzurri, tanto che lo scorso gennaio si è parlato a lungo di un suo trasferimento a Milano. Walter Sabatini era ed è un suo grande ammiratore, ma ha lasciato l’Inter e quindi adesso il Flaco è un grande punto interrogativo. Arriverà lo stesso o no? Probabilmente la trattativa, invero non ancora avviata, sembra essere in salita: l’addio di Sabatini è il tassello decisivo.

L’ex romanista ha sempre ammirato Pastore, tanto che fu lui a portarlo in Serie A al Palermo. Ha lasciato Suning da pochi giorni e, dunque, manca all’Inter la propulsione giusta per arrivare a prendere l’argentino. Rimane un obiettivo di mercato ma la priorità sarà data a alti giocatori, su tutti ai riscatti di Rafinha e di Joao Cancelo, i cui prezzi sono stati fissati piuttosto in alto. Pastore potrebbe diventare una pista calda qualora il PSG decidesse di disfarsene a cosi relativamente bassi, ma non è più il super obiettivo dell’Inter come fino a qualche tempo fa.