Pastorello e l’Inter: «Candreva resta e rinnova. Su Malcom e Nagatomo…»

L’agente Federico Pastorello ha parlato dei possibili affari con l’Inter: dal rinnovo di Candreva a Malcom e Nagatomo

Federico Pastorello è stato avvistato nella sede dell’Inter. Tanti i temi di mercato trattati nel summit con la dirigenza interista. L’agente ha annunciato l’accordo per il rinnovo di Antonio Candreva, ormai cosa fatta, e ha escluso uno scambio con Suso. Secondo il procuratore Nagatomo è vicino alla cessione mentre Malcom interessa ma al momento non è una priorità dell’Inter che sta pensando alle cessioni dei giovani talenti per fare cassa.

Queste le parole di Pastorello all’uscita dalla sede nerazzurra: «Malcom? L’Inter ora sta pensando alle vendite, poi vedremo. Credo che il Bordeaux abbia capito che il giocatore se ha l’opportunità di andare possa partire. Rinnovo di Candreva? E’ una formalità. Non è ufficiale ma lo sarà presto. Va via? Assolutamente no, rinnova per rimanere all’Inter ed escluso uno scambio con Suso (ride, ndr). Nagatomo? Stiamo valutando le possibili soluzioni per andare via dall’Inter».