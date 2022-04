Dybala, Filippo Ricci dubita dell’Atletico: «È adatto a Simeone? Chiede agli attaccanti uno sforzo difensivo importante»

Il corrispondente dalla Spagna per La Gazzetta dello Sport Filippo Ricci ha concesso un’intervista esclusiva a JuventusNews24, nella quale ha analizzato gli intrecci di mercato tra i bianconeri e le squadre iberiche. Di seguito, un estratto.

DYBALA IN SPAGNA – «Il Barcellona è sicuramente escluso per Dybala, del resto anche Xavi ha fatto trapelare il proprio disinteresse per l’argentino. L’Atletico Madrid è alla finestra, dipenderà anche da chi può uscire dall’Atletico. In questo momento non c’è posto per Dybala. Poi ovviamente resta il tema di come Dybala si possa adattare al metodo di Simeone, che ai suoi attaccanti chiede uno sforzo difensivo molto importante. In questo momento diciamo che la porta dell’Atletico non è chiusa ma nemmeno così aperta».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA INTEGRALE