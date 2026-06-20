Paura per Gago! Malore durante la conferenza stampa e poi l’operazione d’urgenza: la ricostruzione e gli aggiornamenti sulle condizioni di salute

Grande apprensione in Cile e in Argentina per le condizioni di Fernando Gago. L’allenatore dell’Universidad de Chile è stato colpito da un improvviso malore dopo la vittoria della sua squadra contro l’O’Higgins, episodio che ha reso necessario il ricovero e un successivo intervento chirurgico d’urgenza a Santiago.

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Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Clarín, l’ex centrocampista di Real Madrid e Boca Juniors avrebbe accusato forti dolori al petto nelle ore successive alla partita. Una situazione che ha immediatamente spinto lo staff medico a intervenire, disponendo accertamenti e poi l’operazione per complicazioni di natura cardiovascolare.

Fernando Gago, le condizioni dopo l’intervento

Il club cileno ha rassicurato tifosi e ambiente, spiegando che Gago si trova ora in condizioni stabili e sotto costante monitoraggio medico. Anche Olé ha confermato la forte preoccupazione iniziale, riportando però la nota dell’Universidad de Chile, che definisce buono il quadro clinico dell’allenatore argentino dopo l’intervento.

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La notizia ha inevitabilmente scosso il calcio sudamericano, considerando il profilo di Gago, protagonista da calciatore con club di altissimo livello e oggi impegnato nella sua carriera da tecnico.

Fernando Gago, i segnali durante la conferenza stampa

All’inizio della conferenza stampa post partita nulla sembrava far presagire quanto sarebbe accaduto poco dopo. Gago appariva sereno, scherzava e interagiva normalmente con i presenti. Poi, intorno al minuto 7:23 del video pubblicato su YouTube, si è notato il primo segnale di difficoltà: un respiro più affannoso e un’espressione di evidente fastidio.

Il tecnico ha provato a resistere fino alla fine dell’incontro con i giornalisti, ma nei secondi conclusivi il dolore è diventato più chiaro. Quello che doveva essere un semplice ringraziamento finale si è trasformato in uno sforzo fisico evidente, prima del successivo ricovero.

Ora l’attenzione resta concentrata sulle sue condizioni e sui tempi di recupero, con l’Universidad de Chile che continua a monitorare da vicino l’evoluzione del quadro medico.