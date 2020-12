Paura Schalke: Uth perde i sensi dopo uno scontro di gioco

Attimi di terrore durante la sfida di Bundesliga tra Augsburg e Schalke: Mark Uth ha perso i sensi dopo un violento scontro aereo ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti

Pomeriggio di paura in casa Schalke, in apprensione per le condizioni di Mark Uth. L’attaccante ventinovenne è crollato al suolo dopo un violento scontro aereo con il difensore dell’Augsburg Uduokhai.

Uth ha perso i sensi per alcuni minuti ed è uscito dal campo con l’ausilio di una flebo. Dopodiché è stato rapidamente trasferito in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Dopo il recente incidente che aveva coinvolto l’attaccante del Wolverhampton Jimenez, dunque un altro infortunio shock.