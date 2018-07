Pavard alla Roma? Lo Stoccarda dice no: «Non lo vendiamo»

La Roma vuole Pavard, ma lo Stoccarda non ha intenzione di venderlo: il club tedesco vorrebbe trattenerlo un altro anno

Tra i difensore centrali cercati dalla Roma c’è anche Benjamin Pavard, calciatore francese in forza allo Stoccarda e al momento impegnato con i Galletti nel Mondiale di Russia. La trattativa però si presenta molto complicata: le prestazioni fornite in questa Coppa del Mondo, infatti, hanno alzato le richieste del club tedesco per il giocatore.

Nei giorni scorsi, infatti, Michael Reschke, direttore sportivo dello Stoccarda, intervenuto alle pagine dello Stuttgarter Zeitung, ha parlato così del classe 1996: «Non abbiamo intenzione di venderlo neanche per 50 milioni di euro. Il nostro obiettivo è quello di trattenerlo per un altro anno, sebbene ci siano molto top club interessati». Secondo quanto riportato da Kicker, però, sul giocatore ci sarebbe il Bayern Monaco, che vorrebbe pagare la clausola rescissoria da 35 milioni di euro che permettere al giocatore di liberarsi nel luglio del 2019.