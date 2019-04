L’Inter a lavoro per Pedro De La Vega, giovane esterno argentino classe 2001 del Lanus paragonato a Federico Chiesa della Fiorentina: ci sarebbe già una prima offerta

Continuano i sondaggi dell’Inter sul mercato alla ricerca non solo di nomi affermati, ma pure di giovani in rampa di lancio. L’ultimo tra questi sarebbe Pedro De La Vega, esterno argentino classe 2001 attualmente in forza al Lanus per cui, riporta stamane il Corriere dello Sport, gli osservatori nerazzurri si sarebbero già mossi da un po’ di tempo. De La Vega si è già messo ampiamente in mostra a dire il vero nell’ultimo Sudamericano Sub-20 con la maglia dell’Albiceleste, ma l’Inter gli avrebbe puntato gli occhi addosso già da prima. Per lui lo scorso anno si era parlato anche di un possibile interessamento della Juventus su spinta di Fabio Paratici, ma la concorrenza in ogni caso sarebbe ampia.

Come riportato dagli argentini di Olé per De Le Vega l’Inter, nel tentativo di anticipare la concorrenza similmente a quanto avvenuto con Lautaro Martinez oltre un anno fa, avrebbe messo sul piatto già circa 10 milioni di euro. Il Lanus ne chiederebbe però al momento praticamente il doppio: l’obiettivo è quello di evitare un’asta di mercato. De La Vega, per caratteristiche tecniche e movenze, sarebbe paragonabile a Federico Chiesa e dell’esterno della Fiorentina non a caso potrebbe essere l’alternativa in estate.