Il Milan cerca nuovi colpi in attacco. Gattuso ha chiesto un nuovo attaccante e i rossoneri puntano Pedro Guilherme

Rino Gattuso ha chiesto un nuovo attaccante. L’allenatore del Milan è stato chiaro ieri in conferenza stampa, parlando dell’infortunio di Cutrone: «Un terzo attaccante centrale servirebbe, ma avevamo delle priorità per via delle regole Uefa e abbiamo privilegiato l’acquisto di centrocampisti. In caso d’emergenza, comunque, Borini può fare la punta». Il Milan si è già attivato in vista del mercato di gennaio e secondo Il Corriere dello Sport, Leonardo e Kakà, oltre a seguire Paquetà, che però è un trequartista, lavorano anche sul compagno di squadra Pedro Guilherme.

L’attaccante 21enne della Fluminense, ha realizzato 12 gol in 23 partite ed è monitorato con attenzione dai tre brasiliani rossoneri Leonardo, Kakà e Serginho. La Flu spera di coinvolgere tanti club per una vera e propria asta internazionale. L’attaccante infatti piace anche a Roma e Real Madrid e il club brasiliano punta ad incassare tanto e questo potrebbe essere un ostacolo per il club rossonero. La coperta in casa Milan è corta e dopo gli addii dei vari Kalinic, André Silva, Carlos Bacca, urge correre ai ripari per portare alla corte di Gattuso un nuovo centravanti di scorta.