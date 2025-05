Pedro, Pedro, Pedro! The Kolors, la Carrà e il "Santo" laziale: l'incredibile intreccio che spinge il Napoli verso lo Scudetto - Calcio News 24

Pedro e quel tormentone che con la Lazio sta creando soddisfazioni all’interno dell’ambiante biancoceleste. Le ultime

Un tormentone musicale diventa colonna sonora di un sogno tricolore. La primavera del 2025, a Napoli e in tutta Italia, risuona delle note contagiose dell’ultimo successo dei The Kolors. La band napoletana, capitanata da Stash Fiordispino, ha infatti lanciato un singolo che, con abile campionamento o un’ispirata citazione, rievoca il celeberrimo “Pedro” di Raffaella Carrà, trasformando quel “Pedro, Pedro, Pedro, Pè, il più forte di Santa Fè” in un nuovo tormentone. Un brano che spopola nelle radio, sui social, e che, per una serie di incredibili coincidenze, sta diventando la colonna sonora inattesa della volata Scudetto del Napoli di Antonio Conte.

Il “miracolo” di San Siro: quando Pedro Rodríguez (Lazio) fermò l’Inter

Il destino, si sa, ha un debole per gli intrecci romanzeschi. E così, mentre il “Pedro” dei The Kolors faceva ballare l’Italia, un altro Pedro, il veterano spagnolo Pedro Rodríguez Ledesma, attaccante della Lazio, si ergeva a protagonista in una delle partite più delicate della stagione. Domenica 18 maggio 2025, nella penultima giornata di Serie A, l’Inter di Simone Inzaghi, diretta concorrente del Napoli per il titolo, ospitava a San Siro proprio la Lazio. I nerazzurri, con l’obbligo di vincere per mantenere vive le speranze di sorpasso, si sono scontrati con la classe e l’esperienza dell’ex Barcellona e Chelsea. Pedro è stato l’autentico mattatore di quella sfida, siglando una doppietta pesantissima che ha fissato il risultato sul 2-2. Due perle che hanno gelato San Siro e, contemporaneamente, fatto esplodere di gioia (indiretta) i tifosi del Napoli. Quei gol hanno infatti permesso al Napoli, vittorioso nella sua partita, di presentarsi all’ultima giornata con un punto di vantaggio sull’Inter (79 a 78), un margine esiguo ma psicologicamente fondamentale.

L’eco della canzone, il peso dei gol: una coincidenza che infiamma Napoli

L’impatto mediatico e popolare è stato immediato. In una Napoli già in febbrile attesa per un possibile secondo Scudetto consecutivo, la coincidenza tra il successo musicale dei “compaesani” The Kolors, che inneggiavano a un “Pedro”, e le gesta decisive di un altro “Pedro” – quello laziale che, di fatto, regalava un match-point al Napoli – è diventata materia di discussione, scaramanzia e incontenibile ironia. I social network sono stati inondati da meme e commenti che accostavano il ritornello della canzone alle prodezze dello spagnolo. “Pedro, Pedro, Pedro, Pè… ha segnato per noi, olè!” è diventato uno dei cori virtuali più gettonati. Il fatto che i The Kolors siano originari proprio di Napoli ha amplificato a dismisura la sensazione di un “segno del destino”, quasi una giocata architettata ad arte per spingere la squadra di Conte verso il trionfo.

“San Pedrito” da Barcellona, eroe per caso (ma non troppo) della passione azzurra

Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, a 37 anni suonati (ne compirà 38 a luglio 2025), non è certo un novellino. La sua carriera è costellata di trionfi con il Barcellona, il Chelsea e la nazionale spagnola. Giocatore di immensa intelligenza tattica, tecnica sopraffina e con un innato senso del gol nei momenti che contano, “Pedrito” ha dimostrato ancora una volta di essere un campione senza tempo. Pedro, nonostante l’età, è stato ancora capace di record e giocate da fuoriclasse, diventando, con Taty Castellanos, il capocannoniere della Lazio con 14 reti stagionali. Che un giocatore con il suo palmarès, e con un passato glorioso nel Barcellona (storico rivale dell’Inter in Europa), potesse risultare decisivo contro i nerazzurri non è una sorpresa totale per chi ne conosce la caratura. Ma che questo accadesse in un momento così topico per il Napoli, e con quel sottofondo musicale, ha aggiunto un sapore epico alla vicenda.

Ora, mentre Napoli si prepara per l’ultima fatica casalinga contro il Cagliari, la scaramanzia si mescola alla fiducia.

La coincidenza del “triplo Pedro”

La Carrà, i The Kolors, e il goleador laziale – è vista da molti come l’ultimo, benevolo segnale di un destino che vuole tingere ancora una volta d’azzurro il tricolore. Indipendentemente da come finirà, questa incredibile sovrapposizione tra musica, storia della televisione e calcio giocato resterà uno degli aneddoti più curiosi e affascinanti di questa combattuta stagione di Serie A