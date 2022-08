Pelè: «Sto bene, basta fake news sulla mia salute»

Le parole di Pelè sulle sue condizioni di salute: «Basta diffondere falsità, Io sto molto bene, e mi prendo cura della mia salute»

Con un messaggio su Instragram, Pelè fa il punto sulla sua situazione di salute, dopo alcuni rumors che volevano una ricaduta della sue condizioni. Di seguito le sue parole.

«Vi invio questa foto per ringraziarvi. Sono molto grato a mia moglie per tutte le risate, per la mia quiete domestica e per tutti i messaggi affettuosi che mi avete mandato. Io sto molto bene, e mi prendo cura della mia salute. Devo pubblicare tutto questo perché esistono, e stanno circolando, notizie false su questo argomento. É chiaro che ci rimango male, ma questo non mi abbatte. Io sto vincendo questa partita. Molte grazie!».