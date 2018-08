Pellegatti dice stop alle telecronache: «Ecco perché ho deciso di smettere» – FOTO /VIDEO

Carlo Pellegatti ha annunciato il suo addio al mondo delle telecronache. Microfono appeso al chiodo per il giornalista, tifoso del Milan

Carlo Pellegatti ha detto basta. Il noto giornalista, tifoso del Milan, ha annunciato su Instagram il suo addio alle telecronache: «ATLANTE, IL TITANO Higuain. DEMONE Caldara. MOLOSSO Bakayoko. SEMAFORO ROSSO Reina. FALCE DENTATA Strinic. EL LUSTROSO Castellejo. CORIANDOLO Halilovic. VAMPATA DI CALORE Laxalt. Questi i nuovi soprannomi.Non li urlero’ io pero’ dal microfono.Le mie telecronache sono finite.Ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito ,con grande affetto,da Radio Panda a Premium Sport,in questi indimenticabili 35 anni…e sempre FORZA MILAN!!».

Il giornalista ha parlato alla Gazzetta dello Sport, motivando così il suo addio alle telecronache: «Non smetto perché sono stanco, ma perché non ho più un contenitore che mi ospiti. Mediaset Premium ha chiuso, altre offerte non ne ho ricevute. Spero che qualcosa arrivi, non voglio parlare di addio, diciamo che mi ritengo in congedo temporaneo». Ora Pellegatti ha iniziato a organizzare, insieme al figlio, le sue prime trasferte da tifoso con voli low cost e robe del genere ma il suo apporto in casa non mancherà: «A San Siro andrò sempre, sia chiaro. Ringrazio i milanisti, tutti mi hanno sommerso di messaggi affettuosi»