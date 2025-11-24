Pellegrino Parma, numeri da big per l’attaccante dei Ducali: solo un giocatore è capace di tenergli testa. I dettagli!

Pellegrino Parma, il bomber di Cuesta è sempre più una certezza per i Ducali. I numeri premiano il lavoro dell’attaccante gialloblu

Dopo la doppietta contro il Torino, Mateo Pellegrino si è confermato come il protagonista assoluto dei crociati anche nella sfida contro il Verona, siglando la sua terza doppietta nell’anno solare in Serie A. L’ex Velez si sta rivelando un vero e proprio perno offensivo per il Parma: la squadra ruota attorno alle sue giocate e la sua capacità di incidere nel gioco aereo è fondamentale sia per creare pericoli nell’area avversaria sia per fungere da sponda utile a far salire la squadra.

In questa stagione, il rendimento di Pellegrino non è sempre stato supportato al meglio dai compagni, ma la qualità e la continuità del suo lavoro rimangono evidenti. Contro Cremonese e Milan, due dei suoi colpi di testa più imperiosi si sono infranti sui legni, dimostrando che con un pizzico di fortuna in più il bottino gol dell’argentino sarebbe già più consistente. Attualmente, con i due gol contro il Verona, Pellegrino sale a quota quattro in campionato. Se si considerano anche gli impegni in Coppa Italia, il numero 9 crociato si conferma il calciatore più prolifico della rosa insieme a Pulisic, con sette reti in quattordici gare stagionali complessive.

Dietro di lui, nella classifica marcatori della squadra, si trovano Leaao, Douvikas, Calhanoglu e Orsolini, tutti fermi a cinque gol. Il primo timbro odierno di Pellegrino rappresenta al meglio il suo ruolo nel gruppo: una sponda in area per Sorensen e poi la conclusione vincente di testa, dopo un rimbalzo sulla traversa. Il secondo gol, invece, ha messo in mostra tutta la sua tecnica e precisione, superando un portiere in uscita alta con un gesto di estrema difficoltà.

Il rendimento di Pellegrino è ormai determinante per il destino della squadra: non è un caso che nelle partite in cui ha trovato la rete, il Parma abbia sempre ottenuto punti preziosi. La chiave per il futuro dei crociati passa inevitabilmente dal valorizzare al meglio le qualità del numero 9. Servirlo con costanza e con soluzioni adeguate potrebbe trasformare l’attacco del Parma in una delle armi più temibili della Serie A.

In sintesi, Mateo Pellegrino non è solo un goleador: è il simbolo di una squadra che punta a crescere, facendo affidamento su un centravanti capace di segnare la differenza. Se il supporto dai compagni diventerà più regolare, il Parma potrebbe ambire a traguardi importanti grazie alle giocate e ai gol del suo attaccante di riferimento.