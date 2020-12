Pep dopo il 4-1: «Problemi risolti? Una rondine non fa primavera» – VIDEO

Pep Guardiola ha parlato dopo la vittoria per 4-1 contro l’Arsenal

«È solo una partita. È come il tempo a Manchester. Piove ogni giorno, ma se per una giornata esce il sole non significa che cambierà il clima. È solo una partita e dovremo confermarci in futuro, ma siamo felici di essere di nuovo in semifinale. È la quarta semifinale consecutiva. Siamo partiti bene, ma poi stavamo soffrendo e abbiamo cambiato a livello tattico».