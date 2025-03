Percassi: «L’affetto dei tifosi non manca mai, in questi anni abbiamo fatto cose straordinarie; Gasperini? É qui da 9 anni, faremo le nostre valutazioni con calma»

Le parole di Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, prima del calcio d’inizio della partita contro l’Inter

Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Atalanta Inter. Di seguito le sue parole.

AFFETTO TIFOSI – «L’affetto della gente e dei nostri tifosi ci accompagna da quando esiste l’Atalanta. In questi anni si sono fatte cose straordinarie e l’Atalanta non era mai arrivata a essere in questa posizione a 10 giornate dalla fine. Io e mio papà siamo nati nel settore giovanile dell’Atalanta e siamo cresciuti qui. È importante l’affetto della nostra gente. Abbiamo la responsabilità di fare il massimo per questa società a cui teniamo tanto».

PARTITA – «Stasera sarà una gara straordinaria. Giochiamo contro una delle 3-4 piiù forte d’Europa. Sarà una partita fantastica, una partita da Champions League».

GASPERINI – «Noi siamo una famiglia. All’interno di una famiglia ogni tanto ci sono delle discussioni ma le cose si risolvono. È bellissimo vedere il mister abbracciare un ragazzo quando lo sostituisce. La cosa più bella di questi anni dell’Atalanta è aver avuto sempre una grande attaccamento. Gasperini? Sono 9 anni che siamo con il mister. Come sempre queste valutazioni si faranno alla fine con tutta la calma del mondo».