Perin: «Conosciamo i nostri obiettivi. Il rinnovo mai stato in dubbio»

Mattia Perin, portiere della Juve, ha parlato prima della partita contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni a Mediaset

IMPORTANZA DELLA PARTITA – «Fin dall’inizio abbiamo cercato di guardare di partita in partita. Dopo un inizio complicato abbiamo fatto diventare il collettivo in squadra. Abbiamo ben fissi gli obiettivi davanti a noi e sappiamo di doverli andare a prendere».

GOL DI VENUTI – «Vale però fino a un certo punto. Abbiamo due risultati su tre ma potrebbe non bastare, dobbiamo giocare come se si partisse 1-0. Dobbiamo essere compatti, sacrificarsi uno per l’altro».

RINNOVO – «Sono felicissimo. Non è mai stato messo in dubbio né da me e né dalla società. Proseguiamo insieme».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNWES24