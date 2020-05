Perinetti: «Per la ripresa della Serie A serve compattezza tra i club»

Giorgio Perinetti ha parlato in esclusiva su Juventus News 24: queste le parole dell’ex direttore sportivo del Genoa

Giorgio Perinetti, direttore sportivo, ha parlato in esclusiva a JuventusNews24 della ripresa del calcio in Italia, di calciomercato e inevitabilmente di Juventus.

Perinetti, pare che si vada verso la ripresa del calcio in Italia…

«La sensazione ultima è che questo campionato possa effettivamente riprendere. Si sono registrate aperture politiche importanti e il trend di contagi dà conforto. Quello che servirebbe ora è compattezza tra le società di Serie A. Voglio sperare che arrivino davanti al Governo facendo fronte unico. La Serie B dovrebbe adeguarsi. Per quanto riguarda la Serie C la vedo più complicata. A meno che non si ricorra ai playoff…».

I playoff in Serie A sono invece davvero l’ultima spiaggia

«Mi auguro ci sia lo spazio per chiudere il campionato. I playoff sono una soluzione di ripiego, secondo me comunque più auspicabile rispetto allo stare fermi. Ma si tratterebbe comunque di un piano di emergenza».