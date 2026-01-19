Perisic Inter, stallo “alla croata” per l’esterno: lui spinge per il ritorno, ma il PSV non è d’accordo! La situazione

Perisic Inter, stallo “alla croata” per l’esterno: lui spinge per il ritorno, ma il PSV non è d’accordo! Il punto sulla trattativa tra i due club

Il calciomercato invernale dell’Inter entra nella sua fase più calda e decisiva, avvicinandosi alle due settimane conclusive con un intrigo che scalda il cuore dei tifosi ma raffredda gli entusiasmi della sede di Viale della Liberazione. Sul tavolo della dirigenza è tornato prepotentemente un nome che evoca ricordi indelebili e dolci: Ivan Perisic. L’esterno croato, protagonista indiscusso degli ultimi cicli vincenti e ora in forza al PSV Eindhoven, rappresenta quella “vecchia conoscenza” capace di garantire esperienza immediata, leadership tecnica e conoscenza dell’ambiente. Tuttavia, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano ai microfoni di DAZN, questa operazione romantica si sta scontrando con la dura realtà delle logiche di club e sta incontrando ostacoli significativi nei Paesi Bassi.

La situazione appare chiara nelle intenzioni, ma estremamente spinosa nella realizzazione pratica. Da una parte c’è la ferrea volontà del giocatore: Perisic riabbraccerebbe volentieri l’ambiente milanese per mettersi subito a disposizione di Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, alla guida della Beneamata, accoglierebbe a braccia aperte un senatore in grado di gestire la pressione nei momenti cruciali della stagione e di integrarsi senza bisogno di rodaggio. Dall’altra parte, però, si erge il netto rifiuto della società di Eindhoven. Ad oggi, il club olandese non ha alcuna intenzione di liberare il suo tesserato: Perisic è considerato una pedina fondamentale e intoccabile per la rincorsa al titolo in Eredivisie e la dirigenza boeren non apre alla cessione.

Fabrizio Romano, analizzando lo scenario, invita alla massima cautela: “Vedremo se la situazione potrà cambiare, ma la strada è in salita”. Nonostante le difficoltà oggettive, i nerazzurri, usciti rafforzati e compatti dal recente summit notturno a San Siro dopo la vittoria contro il Lecce, non mollano la presa. Il piano dello staff di mercato interista è monitorare il croato come possibile “jolly di fine mercato” last-minute. Nel frattempo, il Biscione mantiene vive piste alternative: l’obiettivo primario resta regalare a Chivu quell’esterno destro necessario per completare le rotazioni e blindare le fasce nel rush finale.