Pescara, colpo di MERCATO! Faraoni è arrivato in città: visite e allenamenti prima della scelta del club. Gli aggiornamenti

Pescara, che affare di MERCATO per la squadra di Serie B! Faraoni è arrivato in città: visite in programma e valutazioni sul tesseramento

Davide Faraoni è arrivato a Pescara e si è messo a disposizione del club biancazzurro. Il difensore, attualmente svincolato, è giunto in città nella serata di domenica 23 novembre, alla ricerca di una nuova avventura che potrebbe riportarlo protagonista in Italia.

L’ex Verona sosterrà le visite mediche e prenderà parte agli allenamenti con la squadra. Sarà poi la società abruzzese a valutare nei prossimi giorni l’opportunità di tesserarlo, in base alle condizioni fisiche e all’inserimento nel gruppo.

Faraoni ha già manifestato la volontà di tornare in campo dopo l’ultima stagione con il Verona, chiusa con 8 presenze complessive. La sua esperienza e la voglia di rilanciarsi potrebbero rappresentare un valore aggiunto per il Pescara, chiamato a decidere se puntare sul difensore per il prosieguo della stagione. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

