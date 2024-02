Petkovic, nuova Nazionale per l’ex Lazio: ecco dove allenerà

Vladimir Petkovic è pronto ad un’altra esperienza da commissario tecnico dopo quella alla guida della Svizzera

Vladimir Petkovic si rimette al lavoro. L’ex allenatore della Lazio tra il 2012 e gennaio 2014 ha lasciato un buon ricordo di sé recentemente come CT della Svizzera. Ora andrà in Algeria per allenare le Volpi del deserto.

ALGERIA – «L’allenatore bosniaco Vladimir Petkovic è il nuovo allenatore della Nazionale. Il nuovo allenatore arriverà ad Algeri questa domenica e lunedì terrà una conferenza stampa»