Krzysztof Piątek è la vera rivelazione di questa stagione di Serie A. Per lui numeri da record in questo inizio di campionato. Il giovane bomber classe ’95 è stato infatti capace di segnare ben 9 gol in 7 presenze con la maglia del Genoa, mai successo negli ultimi 70 anni. E il numero potrebbe essere ancora più elevato se pensiamo al fatto che i rossoblù devono ancora giocare il recupero della prima giornata contro il Milan.

Questi numeri hanno stupito tutti e anche la FIFA che nella giornata di oggi ha celebrato l’attaccante del Genoa con un tweet. Nel messaggio si spiega come Piatek assomigli a Vieri e Shevchenko e di come si stato in grado di aver segnato più gol di tutti i primi cinque campionati europei.

⚽️ More goals than anyone else in Europe's top five leagues

⚽️ 1st player in 70 years to score 8 in first 6 @SerieA appearances

⚽️ Emulating the likes of @jksheva7 and Vieiri@GenoaCFC and 🇵🇱@pzpn_pl's Krzysztof Piatek is on 🔥

ℹ️👉 https://t.co/euHyQ1j3EA pic.twitter.com/MqXFUSx4gl

— FIFA.com (@FIFAcom) October 9, 2018