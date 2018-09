Piatek-Stepinski: il futuro del gol polacco in Genoa-Chievo

Genoa-Chievo metterà di fronte il duello a distanza Piatek-Stepinski. Sfida tra i bomber polacchi classe ’95

Mariusz Stepinski e Krzysztof Piatek stanno conquistando la Serie A a suon di gol. Il bomber del Genoa ha sorpreso tutti con con un inizio di stagione incredibile. Piatek o ‘Piontek’, questa la sua pronuncia, ha realizzato cinque gol nelle sue prime quattro presenze in assoluto in Serie A, l’ultimo giocatore a riuscirci era stato Andriy Shevchenko nell’ottobre del 1999. Dopo il paragone con Inzaghi, il confronto con un altro mostro sacro del calcio italiano: Sheva. Il polacco ha eguagliato l’ucraino, che quell’anno chiuse il campionato con 24 gol. Oggi il confronto con Stepinski in Genoa–Chievo. Piatek-Stepinski: i nuovi gemelli polacchi del gol.

«I gol? Ho avuto buone chance e l’ho buttata dentro. Tutto questo mi dà fiducia, ma ho sempre creduto in me stesso, sono un centravanti, vivo per il gol e lavoro duro per farne più possibile. Ho solo due obiettivi: giocare sempre e segnare in ogni gara. Voglio fare gol proprio in tutte le partite!»: ha detto di recente Krzysztof Piatek. Oggi il confronto con il connazionale e coetaneo Stepinski. I due si sono già incontrati nelle Nazionali giovanili (Piatek ha iniziato ad entrare nel giro solo dall’Under 20, il gialloblù invece ha risposto presente alle convocazioni già dall’Under 15). Il clivense ha segnato solo 2 gol in questa stagione, contro Juventus e Roma. Dopo un primo anno di ambientamento, il Chievo ha deciso di affidargli tutto il peso dell’attacco. Proprio come il Genoa. Rossoblù e gialloblù parlano polacco in attacco. Oggi la sfida al Ferraris tra i futuri bomber della Polonia. Mariusz è stato più precoce di Krzysztof in carriera ma ora quest’ultimo sembra aver effettuato il sorpasso e punta a sorprendere ancora.