Piccini: «L’Atalanta è una realtà bellissima e importante»

Cristiano Piccini ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore dell’Atalanta. Queste le parole del terzino ai canali ufficiali del club.

ITALIA – «Sono molto contento di essere tornato a casa. Ormai la Spagna era un po’ casa mia visto che sono stato tanti anni lì, vivendo in città bellissime. Tornare in Italia è una cosa molto bella per me».

ATALANTA – «Sapevo che la squadra era importante. Ha un grande gruppo e un gioco fantastico. Contro il Valencia hanno fatto due ottime partite e hanno vinto meritatamente. Credo che l’Atalanta sia una realtà bellissima e importante».