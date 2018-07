Piccinini e Mediaset si separano: «Non ci sono più le condizioni per continuare»

La finale Mondiale è stata l’ultima telecronaca fatta da Sandro Piccinini per Mediaset, ora le due strade si separano

Ora è ufficiale. Sandro Piccinini non sarà più un telecronista Mediaset. Dopo più di 30 anni il noto giornalista sportivo lascia “Il Biscione” e spiega, tramite le colonne del Corriere della Sera, le ragioni di tale separazione: «Per vari motivi che non sto qui a dilungarmi a spiegare, sia privati sia professionali, non ci sono più le condizioni per continuare».

La sua ‘dipartita’ da Mediaset vive, dunque, l’ultima tappa di un percorso d’addio iniziato già lo scorso anno, quando decise di abbandonare Premium e concentrarsi soltanto sulle telecronache della Champions League su Canale 5. La coppa dalle grandi orecchie è finita a Sky per i prossimi tre anni e Piccinini ha deciso di prendersi un anno di pausa.

«In attesa in futuro di trovare una proposta che mi stimoli, l’anno prossimo starò fermo. In agenda avrò solo viaggi e trasferte di piacere». Ha aggiunto il giornalista. Ad attenderlo in questi giorni c’è Londra, una città che definisce il suo rifugio e dove – ha rivelato – «andrò a rilassarmi e a decidere cosa fare nel mio futuro». Nel frattempo, Sky e Rai avanzeranno qualche proposta per assicurarsi Piccinini? Ai posteri l’ardua sentenza.