Piccoli Cagliari, riscatto sempre più vicino da parte della squadra rossoblu. Ecco quanto spenderanno i sardi - Calcio News 24

Piccoli Cagliari, riscatto sempre più vicino per la squadra rossoblu. Ecco quanto spenderanno i sardi per il centravanti

Secondo quanto raccolto da CagliariNews24, il Cagliari è intenzionato a riscattare dall’Atalanta Roberto Piccoli senza problemi, soprattutto considerando i goal con la maglia rossoblu. Ecco il rapporto dei sardi.

IL COMUNICATO – Piccoli è arrivato in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto nell’ultima sessione estiva di calciomercato e la clausola inserita permette di trattenerlo. Il club isolano per garantirsi le sue prestazioni anche in futuro dovrà versare nelle casse della famiglia Percassi dodici milioni di euro.