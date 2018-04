Iemmello affossa l’Inter e poi il Milan: «Dovrei giocare a Milano»

Dopo Milan-Benevento, Pietro Iemmello si candida per giocare in una milanese: anche l’anno scorso zittì San Siro in Inter-Sassuolo

L’anno scorso Inter-Sassuolo fu decisa da Pietro Iemmello, che affossò definitivamente le speranze europee dell’Inter. Ieri sera Milan-Benevento si è conclusa 0-1 grazie a Pietro Iemmello, che ha messo in serio dubbio la qualificazione del Milan alle prossime coppe europee. La morale? Se si gioca a San Siro e si è quasi all’ultima spiaggia per poter andare in Europa, meglio non incontrare Iemmello. La punta nata a Catanzaro ventisei anni fa ha un conto aperto con le milanesi al Meazza e anche ieri sera ha lasciato un ricordo a San Siro. Milan-Benevento non sarà come Milan-Cavese, ma poco ci manca.

Qual è il rimedio per non far segnare più Iemmello contro nerazzurri o rossoneri? Lo dice lui stesso alla fine della partita della 34ª giornata. «Forse una fra Milan e Inter dovrebbe comprarmi, in questo stadio segno sempre. Scherzi a parte, è stato molto emozionante» ammette al termine della vittoria storica contro il Milan. Grazie a Iemmello, ben due squadre hanno sbancato il Meazza in nemmeno dodici mesi: il Sassuolo l’anno scorso e il Benevento nell’attuale stagione (in questo caso prima vittoria in assoluto alla Scala del Calcio). Forse dovrebbe davvero giocare a Milano.