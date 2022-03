Pinamonti: «Lukaku mi ha aiutato. Italia? La maglia azzurra è un obiettivo»

Ecco le parole di Pinamonti sull’importanza di lavorare con Lukaku e sugli obiettivi futuri con la maglia della Nazionale

Andrea Pinamonti, attaccante dell’Empoli in prestito dall’Inter, ha parlato al programma DAZN Talks soffermandosi sull’importanza di lavorare accanto a Romelu Lukaku e sulle possibilità future di vestire la maglia azzurra. Ecco le sue parole:

SU LUKAKU – «Lukaku è il classico gigante buono: grande e grosso, ma veramente tra le persone più buone con cui ho avuto l’opportunità di rapportarmi. Romelu è sempre molto calmo ed ho dei grandi e bei ricordi di lui, anche perché, quando vedeva che per me non era facile non giocare, veniva da me e mi dava consigli, ci facevamo una risata insieme. Mi è servito avere al mio fianco uno come lui, in certi momenti mi ha aiutato molto perché è un tipo che ti dà molti consigli. Il migliore sicuramente è su come usare il fisico, che è la sua arma più forte, visto che vedeva che avevo anche io l’opportunità di usarlo come lui, con le dovute proporzioni. Sto cercando quest’anno di mettere in pratica tutto ciò che mi ha detto».

SULLA MAGLIA DELLA NAZIONALE IN FUTURO – «Potrebbe essere un obiettivo, anzi è uno dei tanti che ho: giocare in Nazionale, fare competizioni importanti… C’è da lavorare, ma è un obiettivo. Posso dire di aver fatto tante partite con le giovanili ed è diverso dal club perché conosci ragazzi con altre esperienze con i quali devi fare gruppo subito. Io ho vissuto l’Europeo con l’Under 19 e il Mondiale Under 20, quest’ultimo ancora di più, che sono state le esperienze più belle della mia vita… La Nazionale fa sempre un effetto particolare. Il mio obiettivo sono il prossimo Europeo e il prossimo Mondiale»