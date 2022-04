Pinamonti: «Non si può non essere emozionati dopo una partita del genere». Le parole dell’attaccante dell’Empoli dopo la vittoria contro il Napoli

Le parole di Andrea Pinamonti ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Napoli e la doppietta segnata:

PARTITA – «Non si può non essere emozionati dopo una partita del genere, una doppietta e tre punti che valgono tanto. Non m’interessa niente contro chi faccio gol, l’importante era vincere. Questa vittoria vuol dire tantissimo. Vedevamo che facevamo ottime partite ma i risultati non arrivano, in spogliatoio cominciava ad esserci malumore. Nel calcio è così. Per questo è importante».

SVOLTA E FUTURO – «Assolutamente sì, sono felice, sono sereno e in campo si vede. Non voglio pensare a niente, voglio soltanto festeggiare con i miei compagni nello spogliatoio con urla di gioia»