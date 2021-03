Pinsoglio: «Orgoglioso di essere alla Juventus. Su Ronaldo…»

Carlo Pinsoglio si racconta: ecco le dichiarazioni del terzo portiere della Juventus a 360 gradi

Carlo Pinsoglio, intervistato da Sports.konbini.com, ha parlato della sua particolare situazione alla Juventus.

JUVENTUS – «Sono ovviamente molto orgoglioso di appartenere a un club prestigioso come la Juventus. Ma è anche dovuto al fatto che ci gioco dall’età di 10 anni, ci dice. E poi, per un calciatore è sempre un grande. possibilità di crescere e far parte di un club che sosteniamo fin dall’infanzia».

TERZO PORTIERE – «Ovviamente non giocare regolarmente è molto difficile , ammette. Ma, nonostante tutto, ho la sensazione di essere parte integrante di tutti i successi e di tutte le sconfitte del club, perché sono coinvolto e sostengo lo spogliatoio. e ai miei compagni di squadra al 100%. Anche quando non sto giocando, cerco sempre di fornire il massimo supporto e motivazione ai miei compagni di squadra».

RONALDO – «Cristiano, fuori dal campo, è un ragazzo semplice con cui puoi parlare di qualsiasi cosa. È una persona fantastica con cui passare del tempo, anche al di fuori del mondo del calcio. Chiaramente, stiamo parlando del miglior giocatore del mondo … Anche se, lo stesso, sono riuscito a fermarlo diversi calci di punizione e rigori. Siuuuuuuuu».