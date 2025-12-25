Pio Esposito Inter, che numeri per il giovane attaccante nerazzurro! Bilancio, segnali di crescita e prospettive

Pio Esposito Inter, l’attaccante brilla in nerazzurro: rendimento, segnali di maturazione e cosa aspettarsi

Con il giro di boa della stagione ormai raggiunto e il nuovo anno alle porte, è naturale soffermarsi sul rendimento di Pio Esposito, classe 2005 rientrato all’Inter dopo il prestito allo Spezia. Il suo ritorno aveva suscitato curiosità ma anche qualche dubbio tra i tifosi, soprattutto per la decisione del club di trattenerlo in rosa invece di garantirgli un’altra annata da titolare altrove.

I dati aiutano a leggere meglio il suo percorso. Secondo Transfermarkt, Esposito ha giocato finora il 33% dei minuti disponibili in Serie A, totalizzando 13 presenze, di cui circa il 20% da titolare, con un gol all’attivo. Numeri che vanno interpretati considerando la forte concorrenza nel reparto offensivo e la volontà dello staff di gestire con cautela un talento ancora in piena crescita. Decisamente più brillante il suo impatto nelle coppe: 5 presenze in Champions League con 1 gol e 2 assist, una rete in Coppa Italia e un altro gol nel Mondiale per Club, dove è partito titolare contro il River Plate.

Il suo minutaggio è destinato ad aumentare nelle prossime settimane, complice anche l’infortunio di Bonny che apre nuovi spazi nelle rotazioni. L’impressione è che l’Inter stia costruendo per lui un percorso di inserimento graduale ma costante, senza bruciare le tappe.

Nel complesso, la scelta del club sembra aver dato risposte positive. Esposito ha mostrato personalità, capacità di reggere la pressione e continuità di rendimento, qualità non scontate per un ventenne. Buoni anche i segnali arrivati dalla Nazionale, dove ha già messo a segno 3 gol in 5 presenze, confermando un’evoluzione tecnica e mentale in linea con le aspettative.

