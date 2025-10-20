Pioli Fiorentina, il tecnico è sempre più a rischio: ultimatum del club?

Pioli Fiorentina: settimane decisive tra Conference League e il ritorno al Franchi col Bologna. Le ultime sul futuro del tecnico parmense

Settimana intensa per Pioli e la Fiorentina, reduce dalla trasferta di San Siro e attesa ora da un doppio impegno che potrebbe pesare molto sul futuro immediato della squadra. Due settimane toste, una dietro l’altra, che metteranno alla prova la solidità e la gestione del gruppo. Tra l’avventura in Conference League e la sfida del Franchi contro il Bologna, la Fiorentina dovrà ritrovare certezze, risultati e fiducia, dopo un periodo tutt’altro che brillante in campionato.

Il primo banco di prova: la Conference League

Giovedì sera, alle 18.45, la Pioli Fiorentina sarà di scena a Vienna per affrontare il Rapid, in un match delicato e tutt’altro che scontato. Sulla carta i viola partono favoriti per qualità tecniche e valore complessivo della rosa, ma il fattore campo e la grinta della squadra austriaca rendono la partita insidiosa. Pioli dovrà gestire con intelligenza il turnover: Comuzzo, Piccoli e Dzeko sono candidati per una maglia da titolare, ma il tecnico non sembra intenzionato a rivoluzionare l’undici di partenza. La priorità resta mantenere equilibrio e compattezza, evitando cali di concentrazione che in Europa possono costare caro.

Il derby dell’Appennino: Fiorentina-Bologna

Domenica, alle 15, il Franchi ospiterà una sfida che ha il sapore del derby. Fiorentina-Bologna non sarà una partita come le altre, non solo per la rivalità storica ma anche per il ritorno di Vincenzo Italiano, ex allenatore viola oggi sulla panchina rossoblù. Il suo ritorno a Firenze promette scintille: il tecnico, dopo l’addio estivo, ha diviso la tifoseria, e la gara rappresenterà una nuova occasione di confronto tra passato e presente.

Per la Pioli e la Fiorentina questa partita assume un valore speciale: è l’occasione per interrompere una serie negativa di tre sconfitte consecutive al Franchi. Servono punti e risposte, soprattutto sul piano del carattere e dell’identità di gioco, aspetti che Pioli ha messo al centro del suo progetto sin dal suo ritorno a Firenze.

Due sfide ravvicinate, due occasioni per rilanciare una stagione fin qui altalenante. Pioli e la Fiorentina sono chiamati a reagire con orgoglio e determinazione, trovando continuità di prestazioni e risultati. Vienna e Bologna, Conference e campionato: il futuro passa da qui.