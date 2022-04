Pioli: «Risultato pesante, non era la nostra serata: è un peccato»

Le parole del tecnico del Milan al termine della partita persa contro l’inter valido per un posto in finale di Coppa Italia

Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni di Mediaset al termine della sconfitta subita contro l’Inter, le sue parole:

«Il risultato è pesante, netto, nella prestazione non c’è stata così tanta differenza. Abbiamo creato, il 2-1 ci avrebbe dato possibilità, da lì è diventata più dura. Possiamo fare di più di così, abbiamo commesso delle disattenzioni. Non era la nostra serata, è un peccato ma è una grande opportunità che abbiamo di reagire. Il gol annullato? Basta guardare Handanovic, non protesta. Di cosa vogliamo parlare?»