Pioli spinge la Fiorentina: «Spero nell’Europa. E su Pjaca e Pasalic…»

Le parole di Stefano Pioli in ottica calciomercato Fiorentina e sulle possibilità di giocare in Europa League

Conferenza stampa per Stefano Pioli dopo il 17-0 della Fiorentina in amichevole ai dilettanti dell’US Borgo. L’allenatore della formazione viola ha parlato delle possibilità di giocare in Europa League, così come delle principali voci di calciomercato che riguardano da vicino la Fiorentina. «Sono sereno, è una situazione che non dipende da noi. Mi auguro di giocare l’Europa League, ce lo meriteremmo per la serietà della società e per il lavoro della squadra. Non temo assolutamente il contraccolpo se non dovessimo giocare in Europa. Abbiamo un bel precampionato da fare in ogni caso con avversari di un certo livello, saremo pronti per l’inizio della stagione».

Palla al mercato, con Pjaca e Pasalic obiettivi cardine in entrata: «Prima arrivano calciatori nuovi e più posso lavorare bene da allenatore. Vorrei inserire calciatori che alzano il livello della squadra. Se c’è da aspettare qualcosa in più anche io sono sono pronto, non so se arriveranno questi due calciatori ma comunque verranno giocatori che ci permetteranno di crescere. Chiesa? Quest’anno dovrà cercare di segnare di più, ha potenziale per superare i sei gol di questa stagione, deve fare un salto importante e migliorare ancora per diventare veramente forte».