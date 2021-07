Pippo Inzaghi sarà papà: «Ti aspettiamo ometto»

L’ex tecnico del Benevento Pippo Inzaghi sarà per la prima volta papà: la novità è stata ufficializzata su Instagram in un post con la compagna Angela Robusti

Filippo Inzaghi diventerà papà! L’allenatore ha annunciato con un post su Instagram insieme alla compagna Angela Robusti l’arrivo del loro primo figlio. L’ex campione di Milan e Juventus e la wedding planner (ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne) attendono un maschietto.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU LAWEBSTAR.IT